Digital dannelse skal stoppe krænkelser

Johanne Schmidt-Nielsen, folketingsmedlem for Enhedslisten, deltog sidste år på Gladsaxe Gymnasiums innovationscamp om krænkelser på internettet. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Gymnasium handler aktivt på den store delingssag om børneporno

Af /

I en meget omtalt sag er 1004 unge mennesker blevet sigtet for deling af børneporno. Omfanget af krænkelsen er kommet bag på de fleste. Om delingen er sket i lige dele af uvidenhed, dumhed, afstumpethed og koldblodigt overlæg ændrer ikke ved, at det er og bliver en krænkelse.

Gladsaxe Gymnasium har allerede ageret i forhold til krænkelser. Som Gladsaxe Bladet omtalte i juni sidste år, så havde gymnasiet fire dages innovationscamp om krænkelser på internettet. Det skete i et samarbejde med Red Barnet og Fonden for Entreprenørskab.

Eleverne blev præsenteret for en række historier. Således fortalte foredragsholder og historiker Steffen Harms fra Selskab for Ligestilling om, at ”digital voldtægt er ikke offerets ansvar”. Han gik til angreb på den almindelig forestilling om, at det er kvindens egen skyld, når nøgenbilleder havner på nettet – i det der med et generelt udtryk kaldes for hævnporno.

I løbet af campen var der oplæg af folketingspolitikeren Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), og SSP-konsulent Rune Schmidt fortalte om online-krænkelser og det forebyggende arbejde i Gladsaxe Kommune.

Eleverne på gymnasiet kan i hvert fald ikke have været i tvivl om, hvad der er ret og vrang. Alligevel har Gladsaxe Gymnasiums ledelse på baggrund af den aktuelle sag udsendt et nyhedsbrev til elevernes forældre. Formentlig et særdeles fornuftigt skridt, da medierne har været fyldt med historier om forældre, der faktisk synes, at det er mere urimeligt, at deres eget barn er blevet sigtet, end at der er et offer for delingen.

Digital opdragelse

I brevet til forældrene skriver rektor Eva Krarup Steensen og uddannelseschef Mia Nørgaard Egelind blandt andet: – På Gladsaxe Gymnasium har vi igennem længere tid haft fokus på at opdrage eleverne digitalt, da vi mener, at vi som uddannelse har et ansvar for at forebygge, at de unge ikke deler intimbilleder af hinanden. Her på gymnasiet ønsker vi at passe på vores fællesskab, og vi har derfor iværksat en række initiativer for at sikre, at krænkende handlinger ikke vinder indpas.

Og videre hedder det: – Aktuelt har vi de seneste uger været ude i udvalgte klasser og indhentet input fra lærerne til vores videre arbejde med ”det etiske kodeks”, hvor vi i samarbejde med eleverne beskriver vores retningslinjer for god digital adfærd og lægger en strategi for de kommende års arbejde med digital dannelse. Inden vinterferien vil klassekoordinatorerne tage en dialog med eleverne om den aktuelle sag og om, hvordan de skal forholde sig, hvis de modtager intime billeder og film.

Vi sender et klart signal til eleverne om, at uanset om krænkelsen er foretaget på skolen, udenfor eller på nettet, så er det en sag for gymnasiet og dens ledelse, hvis én eller flere elever er involveret. Selvom hændelsen har fundet sted udenfor skoletiden påvirker det den unges trivsel og læring, og er derfor noget vi som skole vil tage hånd om, skriver gymnasiets i sit nyhedsbrev til forældrene.