Drømmen om det store

Claus Pedersen, salgschef hos Audi, håber, at de tyske leverandører kan følge med efterspørgslen på Turbinevej det kommende år. Foto: Kaj Bonne.

Audi havde mange besøgende, og der bliver kigget og drømt om en bedre bilfremtid

Af Jan Løfberg

Det store Audi-hus på Turbinevej i Mørkhøj Erhvervskvarter i ”Drømmenes Teater”. Mange mennesker møder op og drømmer vildt om at få lov til at køre den tyske gigant på de danske veje. Mange af dem har helt sikkert ikke råd til at købe en Audi. Men så er det jo også muligt at lease, og så kan mange flere få drømmen til at gå i opfyldelse.

Salgschef Claus Pedersen beretter om et lidt ambivalent bilår 2017: – Vi solgte meget fint sidste år, men vores helt store udfordring var, at man simpelt hen ikke kunne levere fra Tyskland. Så det allervigtigste for os i år er, at leveringen fra Tyskland skal blive bedre.

Audi står over for en hav af lanceringer. Midt på året kommer A6’eren, og Q8 kommer også i en helt ny udgave i år.

– Vi ser frem til 2018 og forventer, at det bliver bedre end 17. Den positive udvikling med lavere afgifter må meget gerne fortsætte, for vi kan tydeligt mærke, at jo lavere afgifterne er desto mere søger folk over i premiumklasserne, siger Claus Pedersen.