En venlig opfordring

Nogle hundeejere lever ikke op til reglen om, at hunden skal være i snor de fleste steder, så nu er der kommet en venlig påmindelse om at tage hensyn til børnene, så de kan få en god oplevelse, når de møder en hund. Måske får de selv lyst til at få en firbenet ven. Foto: Niels Rasmussen

Forældre giver et lille hib til hundeejere

Af Niels Rasmussen

Motionsløberen Arne Fogt blev for nylig overfaldet af løsgående hunde i Hareskoven og bidt, så han måtte til lægen for at få en penicillinkur. Det kostede 150 kroner.

-Det var i en hundeskov, så hundene måtte godt være løse, men ejeren skal jo have kontrol over dem, siger Arne Fogt.

Hundeejeren stak af.

Nu er der kommet et skilt ved Aldershvile Slotspavillon, der med et stort glimt i øjet opfordrer hundeejerne til at være sig deres ansvar bevidst – når hundene skal være i snor.

”Løsgående børn” står der med meget store bogstaver på det grønne skilt.

Børns første kontakt med hunde skal gerne være en positiv oplevelse, og her kan en hundesnor være en vigtig del af mødet.

Sidste år blev der i de skovområder, som Naturstyrelsen holder øje med, udstedt 30 bøder på hver 2.000 kroner til hundeejere, der ikke fulgte loven.

På Gladsaxe Kirkegård er det også et problem. Her skal hundene være i snor, men den regel blæser mange på.