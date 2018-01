Et wake up call

-

Af Svar på læserbrev

I Gladsaxe Bladet tirsdag 9. januar blev der bragt et læserbrev fra Lene Kruse, ledig medborger, om hendes dårlige oplevelser med Jobcenter Gladsaxes telefonsvarer og en ventetid på ca. 9 minutter. Hvert ½ minut blev der sagt VENT LIDT! i en hård og kommanderende tone – der blev ikke sagt f.eks. ”Velkommen du er nr. 2 i køen”. For der var slet ingen information om placering i køen på linjen.

Kommunikation vedligeholder og skaber bl.a. magtrelationer, men også tillidsrelationer og selvtillid. Lene Kruse skriver ”jeg føler mig i den grad set og talt ned til”. Det forstår jeg til fulde, og jeg mener også, at man på jobcenteret, ved at se verden fra brugerens perspektiv og livsomstændigheder, hurtigt kan udvikle en mere dynamisk, informativ, brugervenlig og empatisk telefonsvarer funktion. Jobcenteret har tjekket praksis efter Lene Kruse’s læserbrev. Så det nytter at ytre sig.

Men ventetiden i jobcenterets telefonsystem er jo kun toppen af isbjerget. Ved starten af 2018 er ca. 5.800 Gladsaxe medborgere mellem 16 – 66 år på offentlige ydelser (a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelsesforløb, ressourceforløb, revalidering, førtidspension m.m.).

Alle Gladsaxe medborgere, der kommer i Jobcenteret, har et krav på at jobcenteret skal bistå, anerkende og styrke den enkelte i forhold til at få et arbejde, uddannelse, revalidering, flexjob, m.m. Og at alle afgørelser respekterer den enkeltes retssikkerhed.

Kommunikation og tillid mellem borger og jobcenter/sagsbehandlere har livsvigtige konsekvenser.

Michael Dorph Jensen

Enhedslisten

Formand for beskæftigelses- og Integrationsudvalget