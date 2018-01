Få sved på panden og saml penge ind

GIF-Gymnastik har tidligere samlet penge ind ved arrangementer i Gyngemosehallen, f.eks. i oktober til ”Lysrød Lørdag” til kampen mod kræft. Foto: Privat.

På lørdag samler GIF ind til Danmarksindsamlingen med en række aktiviteter i Gyngemosehallen

Af jll

Lørdag den 3. februar samler danskerne ind til at hjælpe børn uden hjem ved den årlige Danmarksindsamling. GIF-Gymnastik tilbyder på denne dag, at man kommer i Gyngemosehallen til masser af glad bevægelse, hvor man samtidig er med til at støtte indsamlingen.

Dagen falder sammen med foreningens meget populære familieaktivitetsdag om formiddagen og lørdagstons om eftermiddagen. Familieaktivitetsdag henvender sig primært til familier med yngre børn, hvor lørdagstons om eftermiddagen er for de større børn, der i flere timer kan give den fuld gas i alle de sjove gymnastikredskaber.

I anledning af indsamlingen tilbyder GIF-Gymnastik, ud over de to hovedaktiviteter, andre spændende aktiviteter. Du kan f.eks. prøve at være cheerleader eller lære seje moves til en danse-workshop. Ud over den normale entreindtægt, så koster de forskellige ting lidt kroner at deltage i. Til gengæld går alle pengene, der kommer ind på dagen, ubeskåret til Danmarksindsamlingen.

GIF-Gymnastik har tidligere samlet penge ind, f.eks. i ”Lysrød Lørdag” til kampen mod kræft.

– I GIF-Gymnastik arbejder vi på at være Danmarks gladeste forening. Når vi har muligheden for at hjælpe dem, der er meget langt fra at have det så godt som os, så gør vi selvfølgelig det. Vi gør det, som vi er bedst til – nemlig ved at skabe glæde og bevægelse. Derfor håber vi på at se en masse mennesker i Gyngemosehallen, siger Frank Bøgelund, formand for GIF-Gymnastik.

Tidspunkter og endeligt program kan ses på gifgymnastik.dk fra på torsdag.