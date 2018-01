Katinka Bjerregaard har høstet mange roser for sin indsats i teaterstykket ”Væbnet med vinger”. Foto: Privat.

I det nye år kan du møde Møllehave, Strunge og Katinka i Bibliografen

Af Michelle Madsen

Helt fra hjertet og med masser af bid, kan du opleve den livsbekræftende dokumentarfilm ”Møllehave” med undertitlen ”Hellere forrykt end forgæves”. En overmåde livsklog og livsbekræftende film, hvor hovedpersonen (med fornavnet Johannes) italesætter små og store spørgsmål i livet.

Det udføres med vid og masser af smittende godt humør – både når han fortæller om sig selv og en perlerække af danske kulturpersonligheder og forfattere, som står hans hjerte særligt nær: Fra H.C. Andersen over Søren Kierkegaard til Storm P., Halfdan Rasmussen og Benny Andersen.

Film og debat

På premiereaftenen 4. januar kl. 17.30 får vi besøg af provst Peter Valdis Senbergs og sognepræst Charlotte Pedersen, der efter forestillingen vil debattere filmens temaer med publikum i salen.

Den prisbelønnede sangerinde Katinka har høstet store anmelderroser for sin præstation i teaterstykket ”Væbnet med vinger”, hvor Michael Strunges elskede digte er fortolket til en musikalsk og kalejdoskopisk forestilling. Katinka gæster Bibliografen med et par numre fra forestillingen, som optakt til den bevægende dokumentarfilm: ”Væbnet med ord & vinger”, der går bag om myten Michael Strunge.

Film og musik

”Væbnet med og ord og vinger” og Katinka tirsdag 16. januar kl. 19 i Bibliografen.

Idé/ instruktør/ manuskript: Billie Joy Alexander

Medvirkende: Katinka Bjerregaard

Filmen er en dramadokumentarisk rejse gennem digteren Michael Strunges liv og univers. Den tegner et billede af mennesket Michael Strunge – hans opvækst, ungdomsliv og hans vej til at blive centrum for en ny generation af digtere i starten af 80’erne. Her blev han et spejl for netop denne generations identitet og livsform, mens han kæmpede med angstpsykotiske anfald, der i sidste ende slog ham ihjel.

”Væbnet med ord og vinger” har premiere 11. januar i Bibliografen.