Fin interesse for Stafet For Livet

Mange vil være med til at samle ind til kampen mod kræft

Af /

Ønsket om at bekæmpe kræft er stort i Gladsaxe. Det så man tydeligt, da der i forrige uge blev afholdt det første informationsmøde om Stafet For Livet – et arrangement, der samler penge ind til kampen mod kræft.

-Det var fantastisk at se, så engagerede frivillige til informationsmødet. Vi håber, at endnu flere vil dukke op til vores næste informationsmøde, tirsdag den 6. februar, kl. 19 -21 på Højgård, Bagsværd Hovedgade 274, siger Peter Skou, der er lokalforeningsformand for Kræftens bekæmpelse i Gladsaxe.

Planlægningsarbejdet er jo kun lige begyndt, og vi har brug for alle de frivillige hænder, vi kan få fat i, siger Iram Saif, konsulent fra Kræftens Bekæmpelse.

Stafet For Livet er en 18-24 timeres holdaktivitet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus på kræftsagen. Stafetten består af forskellige hold – typisk 10-15 personer, hvor der hele tiden skal være en person på banen. Alle kan deltage, og om man vil gå, løbe eller køre på løbehjul bestemmer man selv. Det gælder ikke om at komme først, men om at gøre en aktiv indsats i kampen mod kræft. Selve stafetten strækker sig over både nat og dag for at symbolisere, at det er hårdt arbejde døgnet rundt at have kræft. Det gælder ikke om at komme først men om at stå sammen og ikke mindst give håb til alle dem, der hver dag kæmper mod kræft. Samtidig er det jo også en god måde at være fysisk aktiv på sammen med familie, venner eller kolleger, siger Iram Saif.

Hvis man ønsker at vide mere om Stafet For Livet, kan man besøge www.stafetforlivet.dk

For yderligere information, kontakt Iram Saif på isa@cancer.dk eller 2777 1079