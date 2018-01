Flygtninge mangler frivillige venner

Dansk Flygtningehjælp søger mindst 10 frivillige i Gladsaxe

Danske netværkspersoner er afgørende for integrationen, men lige nu mangler flere end 10 flygtninge en ven i Gladsaxe. Derfor leder Dansk Flygtningehjælp efter frivillige, der kan hjælpe med at give en hånd i hverdagen og åbne det lokale fællesskab.

Det kan være svært for flygtninge at skabe en hverdag i et helt nyt samfund, og lokale netværkspersoner kan være nøglen til en god begyndelse. I Gladsaxe mangler vi lige nu mere end 10 frivillige, der har lyst til at hjælpe en flygtning på vej i hverdagen.

Derfor appellerer Dansk Flygtningehjælp nu om at række hånden ud og hjælpe med at tage imod de flygtninge, der har fået ophold i Danmark og skal bo her.

”Som frivillig kan man gøre en stor forskel for flygtninge i deres hverdag. Det handler både om at gøre praktiske ting lettere, men også om at skabe nye netværk og venskaber, for de personlige relationer kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund”, siger Lone Tinor-Centi, der er chef for Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling.

Interesserede kan kontakte Kirstine Fjordbak-Trier, Regional konsulent hos Dansk Flygtningehjælp på: kirstine.fjordbak-trier@drc.dk eller 40 63 64 11