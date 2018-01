Fokus på radon i hjemmet

Bittesmå målere kan afsløre problemet

Radon i danske hjem er under mistanke for at være en medvirkende årsag til, at nogle udvikler lungekræft. Det er derfor en god idé at få målt, hvor meget radon der er i din bolig. Du kan nemlig med nogle enkelte tiltag reducere radonniveauet.

De seneste to vintre har en række husstande i Gladsaxe Kommune fået målt radonniveauet i deres boliger. Målingerne viste, at 56,5 procent af de målte boliger havde et højere niveau af radon, end det WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Radon er noget, man hverken kan mærke, se eller lugte. Samtidig tager det mange år, før en eksponering eventuelt udvikler sig til lungekræft. Ikke desto mindre anslår Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen, at 300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark kan relateres til radon ud af cirka 4500 tilfælde i alt.

Derfor driver Realdania oplysningskampagnen radonfrithjem.dk, der har som formål at øge kendskabet til radon og opfordre husejere og lejere i boligselskaber til at måle, hvor meget radon de har i deres hjem.

Hovedparten af de husejere, som får konstateret niveauer over det anbefalede, kan heldigvis nedbringe radon ved at gennemføre nogle enkle og billige tiltag. Det kan eksempelvis være at tætne sprækker mod jord, rense ventilationsriste, lufte ud regelmæssigt og sørge for god ventilering i huset.

Nemt at måle radon

Hvis du vil måle radonniveauet i din bolig, kræver det blot, at du køber nogle få målere på størrelse med en chokoladeskildpadde. Målerne skal placeres i nogle af dine opholdsrum i 2-3 måneder, hvorefter du kan få analyseret resultatet. Målerne koster mellem 500 og 1.500 kroner, alt efter hvor mange du vil have. De kan bestilles på kampagnesiden radonfrithjem.dk, hvor du også kan læse mere om radon og få viden fra eksperter på området

Gladsaxe Kommune bakker op om Realdanias kampagne ved at holde et borgermøde til foråret. Her kan alle deltage, der har fået målt deres hjem for radon eller blot er interesserede i at høre mere. Mødet vil blive annonceret her i bladet og på Facebook.

Du kan få mere viden om radon på radonfrithjem.dk

Fakta

Koncentrationen af radon i luften angives i enheden becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3). Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for radioaktiv stråling. WHO og Sundhedsstyrelsen har fastsat en anbefalet grænseværdi på 100 Bq/m3 i boliger. Har man højere end det, bør man gøre noget. Hvor meget der skal gøres, afhænger af hvor meget radon, man har.

Radon bør måles i årets kolde måneder, fra oktober til april. Det skyldes, at temperaturforskellen ude og inde er størst i disse måneder. Derved får man en trykforskel, som gør, at huset fungerer som en støvsuger og suger radon op fra undergrunden. Da det samtidig er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, er radonniveauet i boligen højest.