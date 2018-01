Forårsprogrammet er klart

Vadstrupgård lå hvor Værebro Park nu ligger. Foto: Privat

Lokalhistorisk Forenings 700 medlemmer har masser at se frem til

Så er Gladsaxe Lokalhistoriske Forening klar med forårets program. Det er sendt til foreningens 700 medlemmer og har et rigt og varieret indhold.

Der lægges ud med et besøg hos autionshuset Lauritz.com i Mørkhøj, hvor medlemmerne vil få mulighed for at følge varens gang fra indlevering til udlevering.

Fire af forårets aktiviteter laves i samarbejde med Gladsaxe Kirke. Der bliver fortalt om præsterne der har været ved kirken efter reformationen, kirkens klokker kommer også under kyndig behandling og der vil være en rundvisning på Gladsaxe Kirkegård med afslutning i kirken, hvor dens historie vil blive fortalt.

Under sidste års Golden Days var der bl.a. besøg i Værebro Park bebyggelsen. Denne byvandring gentager nu for foreningens medlemmer, med efterfølgende middag i beboerhuset. Der har været stor efterspørgsel efter at komme til Farum og besøge Immigrantmuseet, hvor der vil være en guidet rundvisning. Ønsket har bestyrelsen opfyldt og bussen skal nok hurtig blive fyldt op.

Der sluttes af med en rundtur i Smør- og Fedtmosen, hvor medlemmerne vil få fortalt om dyrelivet og mosens flora.