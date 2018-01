Foreninger skal hjælpes ud af alarm-klemme

Flere idrætsforeninger har fået bøder, fordi deres frivillige hjælpere uforvarende er kommet til at udløse alarmer

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Bladet har tidligere skrevet om idrætsforeninger, der har fået bøder på 1.650 kroner pr. gang, når en alarm har tilkaldt den kommunale vagttjeneste, fordi en af foreningernes frivillige fejlagtigt er kommet til at udløse alarmen.

Særligt GIF-Gymnastik, der har over 140 frivillige, har været ramt af mange bøder. Penge der kunne have været brugt til at dyrke idræt i stedet for.

– Vi er opmærksomme på problemet for foreningerne. Derfor er vi i gang med at undersøge sagen. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi vil forsøge at hjælpe foreningerne, så de undgår bøderne. Jeg har bedt forvaltningen om en redegørelse, og vi forventer, at vi vil finde frem til en fornuftig løsning inden for en måneds tid, siger Katrine Skov (A), formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune.

Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune har bedt idrætsanlæggene undersøge mulighederne for at undgå vagtudkald og efterfølgende bødeudskrivning.

Mange af vagtudkaldene skyldes, at døre og vinduer ikke er blevet lukket. Nu er der opsat enslydende klistermærker på døre og vinduer, så man husker at lukke efter sig.

På sit seneste møde besluttede Brugerbestyrelsen, at der tages en principiel diskussion på politisk niveau om betalingen for vagtudkald til finansieringen af vagtordningen i Gladsaxe Kommune, da det er denne der ligger til grund for viderefaktureringen af vagtudkald til brugerne.