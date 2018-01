Gazeller blev hyldet

Mitzi Svenstrup fra EmpowerMind i dialog med Finn Foght Mikkelsen fra Beierholm. I baggrunden ses vækstkonsulent Flemming Troelsen fra Væksthuset. Foto: Flemming Schiller.

Beierholms nye domicil summede af vækst og ambitioner, da Gladsaxes gazeller blev fejret

Af /

Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsråd samlede over 60 virksomhedsledere og byrådsmedlemmer til en reception, hvor borgmester Trine Græse ønskede hver enkelt gazelle-virksomhed tillykke.

– Bag hver gazelle ligger en god historie om mennesker med ambitioner og vilje til at realisere drømmen. Jeg ved selv, hvad det kræver. Før jeg tiltrådte som borgmester, var jeg ansat i en mindre produktionsvirksomhed i Frederikssund, hvor jeg var ansvarlig for regnskab og logistik. Så jeg kender følelsen af at kæmpe for hver eneste eksportordre, sagde hun.

Revisionsfirmaet Beierholm lagde hus til, da de er en af sponsorerne på Børsens gazelle-kampagne 2017. Over 2.000 virksomheder blev gazeller i år, heraf 29 i Gladsaxe.

– Vi skal hylde dem, der har levet op til kriterierne om at have positiv vækst i fire regnskabsår og samlet set have mindst fordoblet omsætningen i perioden. Det kræver det for at blive udvalgt som gazelle, sagde direktør Hakon Rønn Jensen.

Invitation til mere vækst

Receptionen var også en god anledning for kommunen til at lære nye vækstvirksomheder at kende.

– Vi gør meget ud af den tætte dialog mellem virksomheder og kommune, så det er en god anledning for vores erhvervskonsulent og jobkonsulenter til at komme ud og drikke kaffe med virksomhederne og høre om deres vækstplaner, siger erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen, der drømmer om endnu flere Gladsaxe-gazeller i 2018.



Følgende virksomheder lod sig hylde på dagen:

CMC Biologics;

danbolig Søborg, Holm & Hauberg;

EmpowerMind – Danmark;

Entreprisemaleren A/S;

Gladsaxe Bladet; Gladsaxe

Bygningsentreprise APS;

Ingeniørfirmaet Finn R. Jacobsen;

Living Art;

Move Innovation ApS;

Pramo;

Pre/Nor.

Nyt råd er klar

Gladsaxe Erhvervsråd har fået en ny sammensætning

Så er holdet sat for Gladsaxe Erhvervsråd for de næste fire år, og der er masser af ideer til, hvad virksomheder og kommune skal samarbejde om for at skabe vækst og velfærd i Gladsaxe.

På et møde hos revisionsfirmaet Bierholm i Søborg blev medlemmerne konstitueret frem til 2022. Borgmester Trine Græse fortsætter som formand og Erik Weidinger, der har været medlem af erhvervsrådet siden 1998, fortsætter som næstformand. Byrådet har valgt Christina Rittig Falkberg og Pia Skou som nye medlemmer.

Mørkhøj Erhvervsforening, Handelsforeningen Bagsværd By, Søborg Handelsforening, Dansk Industri, HK Service og 3F fortsætter i rådet med samme bemanding. Peter Sørensen, direktør for PPG Dyrup, indtræder som repræsentant for Gladsaxe Erhvervsby, og håndværkerforeningen indsætter konsulent Ebbe Skovsgaard som ny repræsentant.