GIF-Gymnastik rykker til nabokommuner

Gladsaxes micropiger vandt sølv i den bedste division. Foto: Kaj Bonne.

Regionsmesterskaberne var det sidste store arrangement i denne sæson i Gladsaxe Sportshal, som skal renoveres

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Sportshal skal renoveres for at leve op til blandt andet sikkerhedskravene. Så mens håndboldklubben Gladsaxe HG kan fortsætte med at spille i hallen, så bliver GIF-Gymnastik nødt til at rykke deres kommende storstævner til haller i de nærliggende kommuner.

– Hvis vi bare havde været os selv, så kunne vi sagtens afvikle gymnastik i hallen, men når vi laver stævner, så kommer der flere tusinde tilskuere, og så kan det ikke lade sig gøre. Hallen skal jo leve op til kravene, så det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Heldigvis har kommunen været meget behjælpelig med at skaffe halplads i nabokommunerne til vores kommende stævner, siger Frank Bøgelund, formand GIF-Gymnastik, og Jan Darville, sportschef i klubben.

GIF-Gymnastik afvikler 1. runde af talentrækken i TeamGym den 3.-4. marts for micro og juniorer. Den 7. april har GIF-Gymnastik forårsopvisning i Lyngby Hallen, og dagen efter arrangerer ”Gymnasternes Dag” for hele Sjælland samme sted. Endelig arrangerer man endnu et talentstævne i Gentofte Sports Park den 21.-22. april. I alle disse arrangementer er GIF-Gymnastik enearrangør, mens man den 2. juni i Brøndby Hallen er medarrangør til de danske mesterskaber i TeamGym.

I weekenden afvikledes det sidste store stævne i Gladsaxe Sportshal i denne sæson. Mange tusinde mennesker var endnu en gang forbi Gladsaxe for at se TeamGym.

Om lørdagen kunne Katrine Skov (A), formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune, blandt andet overrække guldmedaljer til Køge Bugts microdrenge og til Greves micropiger. I begge disse kategorier fik Gladsaxe medaljer i den bedste division. Pigerne fik sølv, mens drengene efter deres flotte indsats i øvelsen ”bane” sad med store øjne og ventede på resultatet, og stor var jubelen, da det viste sig, at de havde vundet bronze.

– Vi fik vist, at næste generation er klar til at repræsentere klubben ved de store mesterskaber. Vi gør meget ud af talentpleje, og vi gør en dyd ud af, at det foregår i det rigtige tempo, siger Jan Darville.

Samtidig med det gigantiske stævne i sportshallen arrangerede GIF-Gymnastik familieaktivitetsdag og lørdagtons i Gyngemosehallen. Her dukkede 400 op til en god dag i gymnastikkens tegn. Det viser lidt om GIFs organisatoriske formåen, at man kan afvikle to så store begivenheder i samme weekend.



Microdrengene fra Gladsaxe i gulvøvelsen. Foto: Kaj Bonne.



Foto: Kaj Bonne.





Foto: Kaj Bonne.