Glad-OL sætter de unge i gang

Lærer Ole Mortensen har været med til at arrangere Glad-OL siden 2012. Til den syvende udgave til august bliver der større elev­involvering i afviklingen af arrangementet. Foto: Kaj Bonne.

9. klasserne kommer til at få helt nye opgaver under Glad-OL i det kommende skoleår

Af Jan Løfberg

Skoleidrætsstævnet Glad-OL har været afviklet siden 2012, og når det syvende Glad-OL afvikles i starten af det nye skoleår den 30.-31. august på Bagsværd Stadion, så sker det med målrettet fokus på, at idræt er blevet et såkaldt udtrækningsfag. Altså et fag som 9. klasses eleverne kan risikere/håbe på at komme op i til folkeskolens afsluttende afgangsprøve.

– Om fredagen skal eleverne i 9. klasse som rollemodeller være med i optakten. Vi laver et undervisningsforløb, fordi idræt er en del af pensum som udtrækningsfag. Eleverne vil helt givet udvise et endnu større engagement, fordi de selv kan sætte deres fingeraftryk og være med til at bygge stævnet op. Det gælder om, at eleverne får et ejerskab for afviklingen af stævnet, siger Ole Mortensen, idrætsansvarlig på Gladsaxe Skole og en af hovedkræfterne bag Glad-OL.

– Glad-OL er et teamwork, og som vi siger: ”teamwork is the keyword”. Heldigvis fortsætter vores gode, positive samarbejde med Novo Nordisk og Bagsværd Atletik Club. Inger Hammeken fra atletikklubben har samlet et stærkt hold omkring sig, som får det hele til at glide smertefrit, siger Ole Mortensen.

Teambuilding for 6. klasse

Nytænkningen i Glad-OL kommer også på 6. klassetrin, idet eleverne fra denne årgang allerede samles allerede om torsdagen. Man kan kalde det en slags teambuildings øvelse for dem, da de skal være med til at rigge til. De skal gøre banerne klar, sætte flag og markiser op.

Glad-OL er for klasser på Gladsaxe Skole og Bagsværd Skole. Der konkurreres i følgende atletikdiscipliner: længdespring, højdespring, 60 og 100 meter-løb, stafetløb, hækkeløb og boldkast.

– Der uddeles et hav af medaljer under stævnet. Eleverne vil selvfølgelig gerne vinde, for det gælder det om, når man konkurrerer, men det ændrer ikke ved, at de vigtigste pokaler er de såkaldte fighterpokaler, hvor det ikke gælder at komme højest, springe længst eller løbe hurtigst. Fighterpokalerne gives til den gode kammerat, og de kan vindes af alle, siger Ole Mortensen, der i øvrigt bliver 60 år nu på mandag den 29. januar.

Ole Mortensen var selv rigtig god til at kaste en bold. En cricketbold. Det kommende fødselsdagsbarn havde en glorværdig karriere som professionel cricketspiller i Derbyshire. I 12 sæsoner spillede han på øverste niveau i England, og i ni af sæsonerne spillede han samtidig i den australske liga om vinteren. Ole Mortensen er den største cricketspiller Danmark har fostret nogensinde, og det siger ikke så lidt, for der er blevet spillet cricket i Danmark siden 1860 – altså fra før fodbolden kom her til landet.

Ind imellem står idrætslæreren fra Gladsaxe Skole stadig med cricketbat mellem hænderne eller en cricketbold, når han og andre kammerater samles for at dyste. Cricketsporten har altid været en gentlemansport, men når de gik hedt for sig i den engelske liga, så kaldte holdkammeraterne ham for ”Eric Bloodaxe”, fordi der røg nogle hårde danske gloser ud af munden på hr. Mortensen, der også kan lide både at løbe og cykle.



Som man kan se på eleverne, så er der en god grund til, at det hedder Glad-OL.

Foto: Kaj Bonne.