Gladsaxe-borgerne er blandt de yngste

Gladsaxe hører med 40 år til blandt kommunerne med den yngste gennemsnitsalder, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Man hører indimellem Gladsaxe-borgere sige, at de gerne vil blive ”gamle” i Gladsaxe. Men pudsigt nok, så hører Gladsaxes indbyggere i gennemsnit til i den yngre del af befolkningen. Gladsaxes knap 70.000 indbyggere har en gennemsnitsalder på 40 år. Det betyder, at der for de fleste af dem går mange år, inden de begynder at blive ”gamle”.

Det pudsige med hensyn til gennemsnitsalderen er, at Gladsaxes gennemsnitsalder ikke har rokket sig de seneste 30 år! Også i 1987 var gennemsnitsalderen for kommunens borgere 40 år.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet en analyse af alderssammensætningen inden for kommunerne og inden for postnumrene i de store kommuner.

Særligt i Københavns Kommune er der forskelle mellem de forskellige bydele (postnumre).

Nørrebro (2200 København N) har landets laveste gennemsnitsalder med 33 år, mens befolkningen i Jammerbugt Kommune (9492 Blokhus) har landets højeste snit med 58 år. Økommunerne Læsø og Fanø har oplevet de stør4ste stigninger de seneste 30 år, hvor beboerne er blevet 12-13 år ældre i gennemsnit.

Københavns Kommune har landets laveste gennemsnitsalder med 36 år, derefter kommer Aarhus med 38, Ishøj, Odense, Frederiksberg og Albertslund med 39 år, mens Gladsaxe kommer ind på en delt 7. plads med 40 år sammen med Aalborg, Høje Taastrup og Vallensbæk.

De kommende år ventes antallet af ældre borgere at stige markant. Antallet af ældre borgere over 80 år ventes at stige med 100.000 frem til 2025 – fra 240.000 til i alt 340.000. Det vil sætte pres på de kommunale budgetter over hele landet. Men Gladsaxe ser altså ud til at slippe ”billigere” end andre kommuner.

I hovedstadsområdet ventes de største stigninger blandt de ældre at foregå i Ishøj, Greve og Egedal kommuner.