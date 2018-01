Gladsaxe Skole skal genbruges

Der kan blive tale om at genbruge bl.a. vinduer og døre fra den gamle skole, der ellers blot står og forfalder. Foto: Kaj Bonne.

Nedrivningen skal times med projekter

Af Michelle Madsen

Gladsaxe Kommune har besluttet at rive den gamle Gladsaxe Skole ned og at nedrivningen skal ske på en bæredygtig måde. Derfor vil kommunens Ejendomscenter nu forsøge at genbruge materialerne. Men det kræver en række analyser af, hvilke materialer, der kan genbruges.

Derfor er kommunen i øjeblikket i gang med at tage prøver og undersøge, hvilke bygningsmaterialer, der kan genbruges.

-Vi synes at ideen om at genbruge materialerne fra nedrivningen af skolen er spændende og går rigtig godt i tråd med vores ønske om at indtænke FN’s Verdensmål for Bæredygtighed i vores måde at arbejde. I det nye Byråd er vi ved at lægge sidste hånd på Gladsaxestrategien for de kommende fire år, hvor vi netop lægger op til, at Verdensmålene skal danne rammen om vores mål og indsatser, fortæller borgmester Trine Græse.

Næste skridt er, at kommunen gerne vil time nedrivningen, så den passer med de projekter, som genbrugsbygningsmaterialer skal bruges til, så man ikke skal igennem to processer, men kan rive skolen ned og fragte materialerne direkte hen, hvor de skal genbruges.

Beslutningen om at genbruge skolen falder rigtig godt i tråd med kommunens ønske om at handle bæredygtigt. Til gengæld betyder det, at der går lidt længere tid, før skolen bliver revet ned. Helt præcist hvor længe, vides endnu ikke.