Gladsaxe Stadion skal ikke være et museum

Niveauet blev løftet blandt spillerne, da Gladsaxe-Hero og Bagsværd mødtes i en turneringskamp på Gladsaxe Stadion. Foto: Kaj Bonne.

Der spilles ikke meget fodbold på stadionbanen, og det skal der laves om på

Af Michelle Madsen

Som min kollega grinende siger: – Gladsaxe Stadion har ry for at være en af landets bedste baner, men det er ikke så mærkeligt, for den bliver aldrig brugt!

Men banen skal ikke være et museum, så nu skal der spilles mere fodbold på den dejlige bane. Tidligere var det praksis, at stadionbanen ikke kunne anvendes af andre foreninger mindre end syv dage forud for ABs hjemmekampe. Denne regel medførte, at banen ikke kunne anvendes weekenden inden.

Selv om fodboldforeningerne i Gladsaxe allerede for fire år siden på et fællesmøde aftalte en rangering af og omfanget af den samlede brug af stadionbanen, så er anvendelsen aldrig kommet op på det niveau, som aftalen burde have medført.

I liga med Old Trafford

Problemstillingen omkring brugen af stadionbanen har været rejst i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Det betyder, at idrætsanlæggene og forvaltningen har indledt en dialog med foreningerne, så der kan spilles flere fodboldkampe på banen. Det skal ske ved at reducere antallet af dage, hvor stadionbanen ikke må benyttes forud for en AB-kamp.

Det er Gladsaxe-Heros formand Per Sundberg, der på vegne af alle øvrige fodboldklubber i Gladsaxe har taget sagen op i Brugerbestyrelsen for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune: – Stadion står som et museum og har næsten samme kategori som Old Trafford – og det bliver kun benyttet til 2. divisionskampe og ikke Champions League-kampe. Men der er så mange andre fodboldklubber i Gladsaxe end AB. Derfor vil vi arbejde på, at banen kan benyttes indtil tre dage før en AB-kamp. I Gladsaxe-Hero vil vi gå benhårdt efter at benytte stadion så ofte som muligt. Fordelingen blandt klubberne ligger dog stadig hos stadionledelsen og Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, og der bliver fordelt efter rangering og størrelse, siger Per Sundberg.

IF Bytoften er en anden af de fodboldklubber som kunne tænke sig at bruge opvisningsbanen oftere: – Vi har nogle særlige kampe som er oplagte at spille på Gladsaxe Stadion. For eksempel en pokalkamp eller en ungdomskamp, som lidt ud over det sædvanlige. Vi holdt ”Lyserød Lørdag” på stadion i 2016, og så fik vi ballade for at have pløjet banen op, siger klubbens formand Thomas Dreyer.

– AB har fået og får særbehandling. Det er godt, hvis det bliver ændret så andre klubber også kan spille på stadion. For tre år siden lavede jeg et regnestykke, og det viste, at det kostede 80.000 kroner hver gang AB spillede. Og det er ikke blevet billigere, siger Thomas Dreyer.