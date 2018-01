Grædende tricktyv

Fik lokket penge ud af Bagsværd-borger

Af Jan Løfberg

Hvis hjertet sidder på rette sted, kan man ende som offer. En dansk mand henvendte sig til en 26-årig Bagsværd-borger 3. januar ved 13-tiden. Grædende fortalte manden, at han manglede penge til benzin for at komme til Næstved for at besøge sin datter. Manden sagde, at han med det samme ville overføre pengene via netbank og oplyste sit telefonnummer. Forurettede hævede penge og gav dem til manden. Forurettede har ikke modtaget penge fra manden, beretter Københavns Vestegns Politi.