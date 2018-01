Hellere huse end affald

-

Af Læserbrev

En kommentar til Pia Skovs indlæg tirsdag . 19. 12. 17 – ”Venstre holder ord”.

Kære Pia Skov , du kritiserer boligselskabet GAB for deres intentioner om at bygge 15 rækkehuse på ”det grønne ” område bag parkeringspladsen ved den nedbrændte danseskole.

Det grønne område som du refererer til, består af en stor og dårlig vedligeholdt P-plads, der altid er fyldt med parkerede biler, hvor – der med jævne mellemrum bliver brændt biler af /eller får stjålet hjul / eller begået hærværk på!

Det forholdsvis smalle græsstykke ,der grænser op til hækken med enfamilieshuse, benyttes dagligt af områdets hundeejere.

Området benyttes også af udefrakommende personer som efterlader deres affald i stride strømme.

Jeg har svært ved at se ,det ”grønne åndehul” her.¨, og ser frem til, at 15 familier kan få glæde af, at bo på en central plet i dejlige Søborg, så området kan få et tiltrængt løft. Det kan kun gå for langsomt.

Pia Skov, hvis du ser på den foreløbige skitse til boligerne, så er det kun en del af P-Pladsen / hundetoilettet der indgår i projektet.

Du kan stadig” ånde” imellem de resterende parkerede biler.

Kate Molge,

2860 Søborg