Hjemme blandt Hammershøi og Ancher

Gertrud Oelsner fra Søborg har været direktør for museumsperlen ”Den Hirschsprungske Samling” i snart halvandet år. Foto: Foto: Kaj Bonne.

Gertrud Oelsner fra Søborg er direktør for Den Hirschsprungske Samling, der er en perle af et museum i København

Af Jan Løfberg

Tænk at have sin daglige gang blandt Vilhelm Hammershøi, Anna Ancher og P.S. Krøyer. Det er virkeligheden for Gertrud Oelsner fra Søborg.

For lidt over et år siden – den 1. november – blev hun udnævnt til direktør for ”Den Hirschsprungske Samling”, der er et smukt beliggende museum ved Østre Anlæg. Samlingen er en perle med det bedste af det bedste med malerier fra den danske guldalder og resten af 1800-tallet og frem til starten af forrige århundrede.

Helt bevidst hænger billederne tæt. Lige så tæt som man ser det i mange danske hjem. Det var museets første direktør Emil Hannovers ambition at opnå en slags hjemlig hygge over den samling, som tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung og hustru Pauline donerede til staten i 1902.

Og det hjemlige tema er i fokus i årets første ”hjørneudstilling” på museet.

Hjørneudstillingen åbner den 24. januar og løber frem til 3. juni. Hjørneudstillingerne er et af de nye tiltag på museet. I et hjørne samler museet nogle af samlingens malerier eller tegninger under et fælles tema som for eksempel i denne måned under overskriften ”Hjemlighedens former, atmosfære, møbler og malerier. I denne omgang sættes fokus på malerier af Vilhelm Hammershøi, Anna Ancher, Viggo Johansen og Hans Smidth.

Drømmejob

Når folk fortæller, at de lige netop nu sidder i deres drømmejob, bliver man som journalist lettere skeptisk. Men jeg tror på Gertrud Oelsner. Fortællelysten og engagementet lyser ud af hende. Hun startede med at læse idéhistorie på Aarhus Universitet, men endte med at blive mag.art. i det nærtbeslægtede kunsthistorie. Hun har forsvaret en Ph.d. fra samme universitet i ”dansk landskabsmaleri fra 1807 til 1875”.

– Interessen for kunst og kultur fik jeg allerede som ganske ung. Mine forældre gav os søskende muligheden for at blive siddende i bilen eller at gå med ind. Og jo, jeg har nok set alle danske middelalderkirker inde fra, siger Gertrud Oelsner.

I forbindelse med sin ph.d. skulle Gertrud Oelsner igennem 19.000 malerier, og det endte med, at hun kortlagde 4.500 landskabsmalerier fra perioden 1807-75. Samtlige malerier blev plottet ind på et danmarkskort. På den måde får man et samlet overblik og dermed en forståelse af, hvordan disse malerier har påvirket vores forståelse af, hvad Danmark er. I stedet for at adskille guldaldermalerne og de nationalromantiske malere har Gertrud Oelsner hævet sig op over begge grupperinger og set på tværs af deres kunst.

Forskning

Gertrud Oelsner har med andre ord på det nærmeste været nede i den danske muld gennem malerierne. Forskningen står hendes hjerte nær, og det gør den naturligvis, fordi hun selv har brugt meget tid på at analysere malerierne, men også fordi det er så betydningsfuldt: – Forskningen er meget vigtig, fordi den giver os ny viden og ny erkendelse. Vi bliver klogere på at se malerierne i vores egen tid. Her på Den Hirschsprungske Samling har vi et arkiv på 25.000 breve fra alle de største danske malere, altså også P.S. Krøyer og Hammershøi. Sidstnævnte har min særlige interesse, for jeg fik min magistergrad i Hammershøi, siger Gertrud Oelsner, der netop er blevet valgt til Kulturministeriets Forskningsudvalg for en fire-årig periode. Udvalget rådgiver ministeriet i forskningsspørgsmål og tager også stilling til forskningsansøgninger.

Formidling af kunstværkerne er også noget Gertrud Oelsner kæmper for. Derfor har den Hirschsprungske Samling indgået et samarbejde med blandt andre Davids Samling om den digitale læringsplatform ’Kulturmix’ til elever fra 5.-8. klasse. Eleverne vil kunne lære mere om kunst og kultur fra den danske og islamiske verden. Kulturmix indeholder ca. 100 malerier fra museerne, og eleverne kan fordybe sig i emnerne tro, kønsroller, kærlighed, fest og fritid og tøj og mode. Eleverne kan også selv skabe deres egne udstillinger, fortællinger og collager på tværs af kunst og kultur fra Danmark og den islamiske verden: – Der har også været klasser fra Gladsaxe herinde, men vi vil da gerne have besøg af nogle flere, siger Gertrud Oelsner.

Tidligere var Gertrud Oelsner museumsinspektør ved Storstrøms Museum, der senere blev til Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Nu er køretiden forkortet betragteligt fra Søborg, hvor museumsdirektøren har boet siden 2006 sammen med sin mand og børnene Gustav på 16 og Astrid på 14 år: – Vi overvejede at flytte ind til Emdrup, men det endte i stedet med, at vi fandt et nyt godt sted i Søborg. Vi kan slet ikke undvære Søborg.



Gertrud Oelsner har sin daglige gang i stuerne i Den Hirschsprungske Samling blandt noget af den bedste danske kunst. Forrest th. ses Michael Anchers ”En syg pige. Tien Normand” fra 1883. I baggrunden tv. P.S. Krøyers ” Sommeraften ved Skagens strand. Kunstneren og hans hustru” fra 1899. Foto: Kaj Bonne.