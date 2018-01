Michael Madsen får måske Grevespiller som forstærkning

Af Niels Rasmussen

Rasmus Tangvig er blandt landets allerhurtigste fodboldspillere. Og det kommer AB Gladsaxe måske til at få glæde af, når kampene om at sikre sig forbliven i 2. division går i gang. Rasmus Tangvig har spillet for en meget lang række klubber – senest Greve – og nu har han foreløbig valgt at træne med i AB Gladsaxe hos sin tidligere træner Michael Madsen.

Når Rasmus Tangvig rammer dagen, er han meget svær at stoppe, og det fører til en del scoringer i løbet af en sæson.