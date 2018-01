Idrættens digitale univers

Der skal stadig varmes op, inden eleverne begynder løbe, hoppe eller springe. Foto: Kaj Bonne.

De teknologiske fremskridt er til fordel for den tværfaglige undervisning i Folkeskolen – også i idræt, som før i tiden hovedsageligt var sportsudøvelse

Af /

For et halvt hundrede år siden var idrætsundervisningen langt hen ad vejen en introduktion til idrættens og sportens verden. Man dyrkede de forskellige discipliner i for eksempel atletik, hvor man kunne opnå ”idrætsmærker” i bronze, sølv og guld, og når det var særlig fint også et mærke med emalje. Læreren stod parat med både målebånd og stopur og noterede længder og tider.

Når vejret tillod det, forsøgte man også både fodbold og håndbold udendørs. Indendørs kunne det blive til forsøg med badminton, håndbold, indendørsfodbold, volleyball og basketball. Kommuner, der havde svømmehaller, kunne tilbyde obligatorisk svømmeundervisning, mens andre kommuner uden svømmehal havde mulighed for at undervise i svømning i den lokale sø.

Introduktionen til alverdens idrætsgrene foregår stadig, men idrætsundervisningen byder på så meget andet nu om dage. Blandt andet hører det med til billedet, at idræt er udtrækningsfag. Det vil sige, at eleverne i 9. klasse kan ende med at skulle op til eksamensbordet i faget idræt.

Teknologiske muligheder

Idrætsansvarlig på Gladsaxe Skole, Ole Mortensen, peger også på andre forskelle fra dengang, han selv var dreng: – Den helt store forskel er, at teknologien giver helt andre muligheder for både lærere og elever. Lad os bare tage højdespring som et eksempel.

-Da jeg lærte det, fik jeg at vide, hvordan man kunne springe. Nu kan eleverne for eksempel optage springet på video og analysere det efterfølgende. Det giver dem mulighed for at lære noget om højdespring og videooptagelser på samme tid.

Rekvisitterne er i dag også langt bedre end før i tiden: – Men jeg har da stået og fumlet med et aluminiumsbånd, som jeg ikke har kunnet rulle sammen, siger Ole Mortensen.

at – Der er så mange muligheder, hvor vi er blevet bevidste om at gøre undervisningen tværfaglig. Det er nærliggende at tænke idræt sammen med kost og ernæring og arbejde med ”det hele menneske”.

– De digitale hjælpemidler gør det oplagt at gå på tværs af fagene. For eksempel kan eleverne øve sig i præsentationen af deres opgaver, når de arbejder med powerpoint, siger Ole Mortensen.