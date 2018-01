Sådan så huset ud for 14 dage siden. Foto: Kaj Bonne.

Huset på Laurentsvej 34 er endelig revet ned

Af Michelle Madsen



Det har været en årelang kamp for kommunen at få lov til at ekspropriere ejendommen på Laurentsvej 34, så der kan anlægges en vendeplads.

Men nu er sagen afsluttet.

Og så gik det stærkt med at få fjernet huset.

I løbet af en uge forsvandt huset.

Nu skal jordunderlaget have lov til at sætte sig, så man kan gå i gang med at anlægge vendepladsen.