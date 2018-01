Den syvende generation af Ford Fiesta var blandt de nyheder, som bilfolket kunne opleve hos Andersen Biler. Foto: Kaj Bonne.

Ford Fiesta og mange andre biler fra det kendte mærke gør sig i kampen

Af Jan Løfberg

Man skal være noget af en ekspert for at finde ud af, hvem der er bedst i de forskellige kategorier. Den ny Ford Fiesta kaldes for eksempel ”Klassens Konge”. Den er syvende generation siden den første Fiesta så dagens lys i 2017.

Andersen Biler havde også andre Ford-biler, som de havde trillet ind i forretningen på Gladsaxe Møllevej. Mondeoen er stadig populær.

Mange bilinteresserede var på besøg i weekenden. Der blev disket op med lidt godt til ganen, mens bilfolket kunne gå på opdagelse mellem bilerne og de evigt besatte sælgerborde.