Kørte dobbelt op ved Skovbrynet Skole

Københavns Vestegns Politi vil løbende udføre spotkontroller ved skolerne. I Gladsaxe har der for eksempel tidligere været store problemer på Triumfvej, hvor Stengård Skole ligger. Foto: Kaj Bonne.

Det gav betinget frakendelse af kørekortet til bilist der kørte 81 km i timen

Af Jan Løfberg

Flere kontroller ved skolerne. Det er den konklusion, som Københavns Vestegns Politi er nået frem til efter de særlige færdselskontroller, som politiet satte ind med i uge 2 i de 11 omegnskommuner i Vestegnen. Indsatsen var en del af en landsdækkende kampagne.

Ikke færre end 216 overskred fartbegrænsningerne ved en skolevej. Særlig slemt var det på Værebrovej, hvor en bilist blev målt til 81 km/t ved Skovbrynet Skole. Den tilladte hastighed var det halve, altså 40 km/t. Overskridelsen udløser en betinget frakendelse af førerretten og en bøde på 6.500 kroner til den fartglade bilist.

– Det skal være sikkert for børn og unge at komme til og fra skole, og desværre ser vi mange, som kører for hurtigt ved skolerne. Jeg vil virkelig opfordre til, at man følger de fartbegrænsninger, der gælder – det kan ende fatalt, hvis et barn løber ud, siger politikommissær Kim Madsen, leder af Københavns Vestegns Politis færdselssektion.

264 får bøder

Skønt kontrollerne var varslet, blev ikke færre end 264 bilister skrevet op til en bøde i løbet af de 90 kontroller, betjentene havde ved skolerne. Tre talte i håndholdt mobiltelefon, fem børn var ikke spændt fast i bilen, tre kørte over for rødt, mens 216 overskred fartbegrænsningen.

– Det er vigtigt, at de kan passe på sig selv i trafikken. Fortæl dem, hvorfor de kun må gå over for grønt, at det er vigtigt, de ser sig godt for, har lys på cyklen og ikke taler i håndholdt mobiltelefon i trafikken, siger Kim Madsen.

Far kørte uden kørekort

Betjentene standsede i alt 888 biler ved kontrollerne. En far, som ikke havde kørekort, kørte alligevel sit barn i skole i Ballerup. Han kan se frem til en bøde på mindst 7.000 kroner. Og en mor, som ikke havde spændt sine to børn fast på bagsædet, får nu en bøde på 2.500 kroner og et klip i kørekortet.