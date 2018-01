Konkurs årsag til ekstra gravearbejder

-

Af Læserbrev

Det er korrekt, at gravearbejdet på Marienborg Allé kan virke uoverskueligt, da der er flere entreprenører, der graver på den 1,1 km lange strækning. Først blev fjernvarmen gravet ned, efterfølgende har det været HNM, Nordvand, TDC, Dong Energy, og derefter fjernvarmen igen flere gange. Gladsaxe Fjernvarme satte udbygning af fjernvarmenettet i gang på Marienborg Alle 2015 og 2016.

Arbejdet blev udført af deres daværende entreprenør, Kamco, der gik konkurs i 2017. Fjernvarmeselskabet har efterfølgende konstateret væsentlige fejl på flere af strækningerne som firmaet har udført. Man har derfor sat et større projekt i gang med at kvalitetssikre Kamcos fjernvarmearbejder.

Vi beklager selvfølgelig overfor John Bøge Petersen og andre, som færdes i området, for de gener og mange afspærringer, der har været på Marienborg Allé. Men det har desværre været nødvendigt, da det er vigtigt, at kloak, fjernvarme og andre ledninger i vejen er korrekt udført. Hvis du oplever dårlig skiltning, er du altid velkommen til at kontakte os i Veje og Trafik-teamet på: Veje@gladsaxe.dk, så vi kan undersøge sagen og få rettet op på dårlig skiltning.

Ole Skrald

Formand for Trafik- og

Teknikudvalget.