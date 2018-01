Letbanen tættere på

13-14 millioner passagerer ventes at bruge banen når den er færdig

Hovedstadens Letbane har nu afsluttet udbudsprocessen, og revisionsfirmaet EY har gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risici og reserver.

Vinderne af de i alt otte kontrakter på Hovedstadens Letbane er udpeget, og indstillingen skal nu behandles af ejerkredsen bag Hovedstadens Letbane.

Sjællands første letbane er klar til at blive anlagt. Hovedstadens Letbane vil binde kommunerne langs Ring 3 sammen og gøre livet nemmere for 13-14 millioner passagerer om året.

Letbanen skal gå fra Lyngby i nord til Ishøj i syd.

”Vi afventer nu ejernes beslutning, men Hovedstadens Letbane kommer til at give et gevaldigt løft til såvel fremkommeligheden som investeringslysten langs hele Ring 3. Jeg er sikker på, at når letbanen står færdig, vil rigtig mange sige; ”Hvorfor fik vi ikke bygget den letbane for længe siden?”. Den bliver en stor gevinst for Storkøbenhavn og de mange omegssskommuner,” siger Birgitte Brinch Madsen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Hovedstadens Letbane ventes at være med til at skabe op mod 36.500 nye arbejdspladser og tiltrække 32.000 nye indbyggere langs Ring 3 frem mod 2032. Hovedstadens Letbane vil forbinde en lang række S-togslinjer og skabe bedre forbindelsesmuligheder til øvrig kollektiv transport. 13-14 millioner passagerer forventes årligt at rejse med Hovedstadens Letbane.

Til sammenligning havde Kystbanen godt 9 mio. passagerer i 2016.

Ikke behov for flere tilskud

Udbudsprocessen er nu afsluttet, og resultatet holder sig inden for det afsatte budget.

Projektet er fordyret på enkelte af anlægskontrakterne, men dette modsvares af besparelser på finansieringsomkostningerne. Der vil fortsat være en reserve på 30 pct. af basisoverslaget – altså et pænt stykke over de 10-20 procent, som EY anbefaler i deres gennemgang af risikoregister og reserver.

”Vi har haft en meget konstruktiv dialog med tilbudsgiverne, og vi har opnået fornuftige priser. Vores udbudsstrategi om at udbyde strækningen i en række mindre pakker har bevirket, at flere selskaber har haft lyst og mulighed for at være med, og vi ser frem til den videre proces,” fastslår Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Hovedstadens Letbane.