Lignelser skal fortolkes

Gladsaxe Kirke holder gratis kursus

Af /

Jesus benytter sig ofte af lignelser i sin forkyndelse. Det er eksempelfortæller og billeder med klare og skarpe pointer. Men lignelser kan være svære at forstå. Koden må først knækkes.

-Gennem et kursus vil vi forsøge at finde ”nøglen”, der kan låse op for en dybere indsigt i lignelserne, siger sognepræst. cand. theol, ph.d. Roar Tuxen Lavik fra Gladsaxe Kirke. Vi vil arbejde med nogle af de mest kendte af Jesu lignelser i Lukasevangeliet, bl.a. lignelsen om ”den barmhjertige samaritaner”, ”det mistede får”, ” den fortabte søn”, ”den rige mand og Lazarus”. Undervisningen foregår følgende onsdage: 14. februar, 14. marts, 11. april, 6. juni kl. 19.15-21.00 i Laden, Provst Bentzons Vej 1. Der serveres et letteres traktement undervejs. Kurset er gratis. Tilmelding til Roar Tuxen Lavik, RTL@km.dk