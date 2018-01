Lykkelige Lykke

Salgschef Anette Laugesen overrakte Best Travels gavekort på 5.000 kroner til Lykke Mejdal Jensen. Foto: Jan Løfberg

En juleshoppetur i Søborg gav bonus for Lykke Mejdal Jensen, der vandt Best Travels gavekort på 5.000 kroner

Af Jan Løfberg

– Havde det ikke været for min datter Lærke, så havde jeg aldrig vundet. Hun ville på juleshopping i Søborg, og det sagde jeg ja til, for så kunne jeg lige nå at aflevere kuponen i Gladsaxe Bladets postkasse på vejen, fortalte en ovenud lykkelig Lykke Mejdal Jensen, der vandt et gavekort på 5.000 kroner til en rejse med Best Travel efter eget valg.

– Jeg har længe villet til Grækenland, men sidst lokkede familien mig med til USA. Men med dette gavekort så står jeg stærkt, når jeg siger til min mand Carsten, at vi skal til Grækenland, sagde Lykke Mejdal Jensen.