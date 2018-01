Med blik for detaljen

Det er altså kun i tv, at man har sådan en lastbil, som man har i DR´s ”Rejseholdet” Virkeligheden er hverken som i Rejseholdet eller i Broen. Det er ikke for at kritisere bøger og tv-serier, men man kan ikke undgå at se de små fejl, når man er fagmand, siger Arne Woythal. Foto: Dorthe Brandborg.

Politimand Arne Woythal er blevet bidt af at skrive krimier og hans kolleger er hans bedste kritikere

Af Michelle Madsen

Skriveriet kribler i fingrene og et ord som skriveblokering er ikke noget, som forfatter og efterforsker i Københavns Vestegns Politi, Arne Woythal kender noget til. For nylig udgav han sin anden bog ”Den Hollandske Forbindelse”.

-Jeg har altid læst mange kriminalromaner, men når man som fagperson læser krimier, så læser man nogle unøjagtigheder. Det er ikke en kritik af andres bøger, det er mere politimanden og den opklaringsproces, som nogle gange ikke helt holder sig til virkeligheden. Det kan være en lille ting, der afslører, at jeg lægger mærke til det, fortæller Arne Woythal, der har fundet sig en niche, hvor han kan skrive kriminalromaner, som er realistiske og troværdige ned til mindste detalje.

Krimikontrakt

Og der er da også kommet endnu mere blod på tanden, siden han for et år siden skrev ”De Dræbtes Advokat”. Han har nemlig fået sig en rigtig god kontrakt, som betyder, at han skal skrive en bog om året.

-Det gik rigtig godt med de to første, og jeg er godt i gang i nummer tre. Plottet er altid klar, inden jeg går i gang og det kommer let. Jeg tror, jeg har ideer til ti bøger alene nu. Det er ren fiktion, men elementerne kan jeg sætte billeder på, da jeg jo har oplevet dem i virkeligheden. Hovedpersonen i romanen er ikke mig, men indimellem låner han min stemme og mine oplevelser, fortæller Arne, hvis forrige roman foregik på Søborg Torv og den seneste udspiller sig også i både Søborg og Bagsværd.

Arnes kolleger i politiet synes, at han skriver fantastisk og han får ros fra hele landet, senest var der en kollega der skrev følgende sms til ham:

”Har hørt din bog og jeg er meget imponeret. Den er jo fantastisk med en kanon skildring af metoder og miljø, som jeg kan nikke genkendende til. Masser af humor, som jeg sætter pris på. Rigtig godt gået, Arne – det var en bog som jeg skulle have læst for lang tid siden. Den fejl kommer jeg ikke til at lave med dine næste bøger”.

-Det er rigtig dejligt at få den slags annerkendelser, fortæller den 59-årige politimand, der har arbejdet 37 år som kriminalassistent og blandt andet været i Rejseholdet og været med på Tøndersagen.

Beskytter mig selv

Han elsker sit fag selvom de sager han har med at gøre er noget, som får det til at løbe koldt ned af ryggen på andre.

-Jeg har aldrig haft problemer med at sove, selvom jeg har oplevet mange uhyrligheder gennem mine 37 år hos politiet. Men jeg kan sætte grænser på og beskytte mig selv. Jeg ved, hvordan død lugter og ved, hvad jeg skal kigge efter. Men man skal også huske på, at vi faktisk er rigtig gode til at håndtere den slags i politiet og at det aldrig er en enkelt mands værk at opklare et drab – det er en holdindsats, fastslår Arne og tilføjer at man i Danmark har verdens højeste opklaringsprocent.

Et liv fuld af forbrydelser

Arne Woythal er en travl mand og hans kone siger da også, at han har to fuldtidsjob. Med successen som krimiforfatter får ikke Arne Woythal til at overveje at stoppe i politiet.

-Jeg har aldrig tænkt at skulle droppe jobbet som politi og jeg skriver ikke for pengenes skyld. Jeg kan bare ikke lade være. Det giver et kæmpe boost til at fortsætte, når bøgerne nu bliver solgt og folk er glade for dem. Og så handler mit liv altså også om andet en efterforskning. Jeg spiller fodbold og har nogle dejlige børnebørn, som jeg også skal have tid til.