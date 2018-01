Mille Stilling. Foto: Kaj Bonne

Tidligere erhvervschef Mille Stilling er død, 71 år



Det er med stor sorg, at jeg modtog meddelelsen om Mille (Emilie) Märcher Stillings død. Mille Stilling døde kort før sin 71 års fødselsdag efter længere tids sygdom.

Jeg har kendt Mille Stilling siden begyndelsen af 1980’erne, hvor vi begge arbejdede i møbelbranchen. Siden 1985 har vi fulgt hinanden tæt som kollegaer indenfor erhvervsfremmesystemet.

Mille Stilling var erhvervschef ved Erhvervskontoret i Ikast i perioden 1985 til 1996. Da Herning og Ikast Erhvervsråd fusionerede fortsatte Mille i en periode i den fusionerede organisation, indtil hun flyttede til København og blev ansat som projektleder i Invest in Denmark under Udenrigsministeriet. I en periode i 1990’erne var Mille Stilling tillige medlem af regeringens Vækstkommission.

Fra 2003 og indtil sin pensionering i 2015 var Mille Stilling erhvervschef ved erhvervssekretariatet i Gladsaxe Kommune.

I Mille Stillings sidste aktive erhvervsår havde jeg, som formand for Dansk Erhvervs Fremme, fornøjelsen at have Mille med i bestyrelsen, det sidste år som organisationens næstformand.

Jeg har kendt Mille Stilling som en dedikeret, vidende og markant person og erhvervschef. Man var aldrig i tvivl om hvad Mille mente om en sag. Hun sagde tingene befriende ligeud.

Mille Stillings bortgang er et stort tab for os alle. En god kollega og et dejligt menneske er her ikke længere. Æret være Mille Stillings minde.

Torben Busk

Fhv. formand for Dansk

Erhvervs Fremme og

erhvervschef i Horsens