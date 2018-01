Minibiler fra toppen

Jacob Dreyer fra Dreyer Automobiler ser frem til, at 2018 bliver et endnu bedre salgsår end de to foregående rekordår. Foto: Kaj Bonne.

Dreyer Automobiler kom godt fra start i 2018

Af Jan Løfberg

Nummer 1, 2 og 3 blandt minibilerne. Sådan. Det japanske bilmærke Suzuki sidder tungt hos Dreyer Automobiler på Vandtårnsvej.

Suzukierne er blevet kåret som de tre bedste inden for den kategori, der hedder ”totaløkonomi”: – Her ser man på det hele – hvad der bedst kan svare sig, så der er også taget højde for gensalg, siger Jacob Dreyer fra Dreyer Automobiler.

Weekenden var en succes for Suzuki- og Mitsubishi-forhandleren: – Vi har haft meget travlt, og vi har solgt godt. Derfor ser vi frem til et spændende bilår, for det er jo blandt privatkunderne, at vi står stærkt, siger Jacob Dreyer.

Kunderne hos Dreyer har på det seneste især efterspurgt sikkerhedssystemer og biler med kamera og radar. Blandt bilernes farver ses en tendens til, at kunderne er på vej væk fra den klassiske sølvgrå til mere koksgrå nuancer: – Folk vil gerne se på biler med kraftige farver, men de er noget mere konservative, når kontrakten skal underskrives, siger Jacob Dreyer.

Dreyer Automobiler har foruden et stærkt bilsalg også et velbesøgt bilværksted, som er toptunet til at være hurtigt og effektivt samtidig med, at man kan følge med i den seneste teknologiske udvikling.