Novozymes fremhæves af New York Times

Gladsaxe-virksomheden gør en forskel til gavn for klimaet, mener den amerikanske avis

Af Jan Løfberg

I en stor opsat artikel i New York Times’ magasin ses to forskere fra Novozymes gå rundt i Hareskoven på svampejagt. Under overskriften ”Fighting Climate Change – One Laundry Load at a Time” (Til kamp for klimaet – en vask ad gangen) skriver den store amerikanske avis om, hvordan Bagsværd-virksomhedens enzymer gør en forskel til gavn for klimaet.

Forskerne går på svampejagt i den nærtliggende skov, fordi de arbejder på at finde enzymer som kan sikre mere miljøvenlige rengøringsmidler. De studerer svampenes enzymer, fordi de kan være med til at fremskynde kemiske reaktioner og naturlige forfaldsprocesser.

New York Time bringer den store artikel om enzymer med udgangspunkt i Novozymes, der er verdens største producent af enzymer. Virksomhedens enzymer bliver brugt i et talrige processer. For eksempel i vaskemiddel, hvor enzymerne hjælper til at rengøre tøjet og fjerne svære pletter. Det smarte er, at enzymerne også betyder at man kan vaske tøjet ved lavere temperaturer, og at de samtidig reducerer behovet for kemikalier.

Ifølge New York Times står vaskemaskinerne for hele seks procent af det samlede elforbrug i EU. Ved at sænke vasketemperaturen, er der store klimagevinster at hente.

Novozymes er tidligere kåret som verdens anden bedste arbejdsplads for forskere og er af Forbes Magazine udnævnt til at være et firma, der kan forandre verden.