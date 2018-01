Nu tages fodboldpigerne alvorligt

IF Bytoften regner selv med at sende mange fodboldpiger på klubbens egen fodboldskole i uge 32. Foto: Kaj Bonne

IF Bytoften introducerer fodboldskole med FCK-opbakning

Af Niels Rasmussen

DBU har store planer med pigefodbolden. Antallet af aktive skal i den grad øges. Og det kan bl.a. realiseres ved at man tager de aktive alvorligt og giver dem samme behandling som drenge og mænd.

Nu går superaktive IF Bytoften i aktion og laver som den første klub en fodboldskole i sommerferien kun for piger.

-Skolen skal holdes i uge 32 på vores til den tid ny-anlagte kunstgræsbane ved Gladsaxe Skole, fortæller klubformand Thomas Dreyer.

-Vi regner med at nå op på mellem 40 og 60 deltagere. FC København kommer med fuldtidsansatte trænere, der vil køre hele skolen som en gang træning i FCK. Hvis vi når op på 60 deltagere vil der komme seks trænere inden fra FCK. Deltagerne får mad og frugt hver dag, de får højt kvalificeret træning, og de får en spilledragt fra FCK.

-Vi satser på at få deltagere fra Bagsværd Boldklub, fra Gentofte-Vangede, fra Høje Gladsaxe og fra FC Bella, men andre er naturligvis også velkomne, siger Thomas Dreyer.

IF Bytoften stiller selv med fire ledere, der skal sørge for forplejning og gå til hånde ved diverse forefaldende opgaver.

-Vores klubhus er jo ikke så stort, så vi stiller et ekstra telt op.

-Det kommer til at koste 1.995 for at deltage på skolen. Mange forældre er jo færdige med at holde ferie på det tidspunkt, og så tror vi, at de gerne vil give deres piger en god oplevelse. Vi regner med at få spillere i aldersklassen 8 til 15 år, siger Thomas Dreyer.