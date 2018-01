Ny mulighed for privat pleje

Unik Plejen er en privat hjemmepleje som er blevet ny leverandør til Gladsaxe Kommune

Af Jan Løfberg

Hvis du har brug for hjemmehjælp, så afhænger hjælpen af dine daglige færdigheder og dine muligheder for at kunne genoptrænes. Hjælpens primære formål er at gøre dig i stand til at klare dig selv, eller at klare så mange opgaver som muligt selv.

Gladsaxe Kommune har tilknyttet fire private leverandører, og Unik Plejen kom til som seneste tilbud i december.

Unik Plejen er en privat hjemmepleje med erfaring indenfor pleje og praktisk hjælp. Det er vigtigt for Unik Plejen, at du er i trygge hænder.

Virksomheden går op i, at alle har tilknyttet en fast hjælper; at der er dansktalende personale med ren straffeattest; at alle hjælpere har ID-kort; at du kan vælge den ugedag, der passer dig. Som et nyt tiltag tilbydes gratis morgenbrød hver lørdag til alle plejeborgere, der modtager hjælp i weekenden.

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside www.gladsaxe.dk kan du læse mere om hjemmehjælp, hvis du går ind under ”borgere”, derefter ”seniorer” og herunder ”hjælp til seniorer” og til allersidst ”hvis du vil have hjemmehjælp”.