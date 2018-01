Ny succes for arrangørerne

Marie og Agnete fra Bagsværd Roklub kunne ikke klage over manglende opbakning i deres løb. Foto: Kaj Bonne.

Bagsværd Roklub kan det der med at arrangere DM i ergometerroning

Det kører som på skinner, når der er DM i ergometerroning i Gladsaxe Sportshal.

Af praktiske grunde er det smart at lægge stævnet der, fordi der skal stilles mange ro-ergometre op og fordi Bagsværd Roklub i den grad er involveret.

DM i lørdags var ingen undtagelse.

Sidste år kunne arrangørerne fejre 25 års jubilæum efter at DM for første gang blev afholdt i 1992 på første etage af Københavns Roklub, hvor 150 deltagere dystede på ti ergometre.

Siden har DM fået alvorligt vokseværk, og ikke mindre end omkring 890 deltagere har meldt deres ankomst i Gladsaxe til en længe imødeset begivenhed i ro kalenderen, der næste altid giver garanti for sublim underholdning. Stævnet giver mulighed for at komme helt tæt på nogle af landsholdets allerstørste profiler, Juliane Leander Rasmussen, Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen, Sverri S. Nielsen og andre.

Fie Udby Erichsen glædede sig også til den fortættede stemning i Gladsaxe.

-Jeg elsker den atmosfære, der er til et DM, der er noget tradition forbundet med det, og man har folk helt tæt på, som man ellers ikke har til regattaer udendørs.

Fie satte i 2016 ny mesterskabsrekord med tiden 6.35,3 min på de 2000 m, men måtte i år ”nøjes” med 6.38,7.

Færingen Sverri S. Nielsen fra DSR var storfavorit til igen at tage titlen i herrernes åbne klasse efter at han har forbedret mesterskabsrekorden de sidste tre år.

-Formen er der til, at jeg kan forbedre rekorden på 5.49,2, min. Jeg har haft lidt problemer med smerter i bagdelen og benene, men kan jeg komme i gennem det værste, er der en mulig for, at jeg kan komme under rekorden. Jeg har slået den i træning før, men det er ved at være et stykke tid siden nu, sagde Sverri S. Nielsen, der roede på 5.50,7.

Bagsværd Roklub havde op mod 50 deltagere fordelt på de mange klasser, så især ungdomsroere bliver motiveret til at stille op.