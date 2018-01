Nytår og valsetakt

Haraldskirken lægger nu lokale til symfoniorkestrets koncert under ledelse af Piotr P. Gasior. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Symfoniorkester giver konceret i Haraldskirken 20. januar

Af Niels Rasmussen

Afslutningen på koncerten bliver ligesom når der er promenadekoncert i Royal Albert Hall i London: Pomp And Cirumstance spilles med højy humør.

Det er blot et af numrene, når Gladsaxe Symfoniokrster 20. januar kl. 15.00 giver koncert i Haraldskirken under ledesle af Piotr P. Gasior.

Dagens solister er sangeren Marianne G. Nielsen, sopran, og Ivan Bruunhuus Petersen, horn.

Det er populære værker, der står på programmet, så der kan nikkes genkendende til mange af tonerne, der ofte har lokket tilhørerne i den klassiske musiks verden.

Symfoniorkesteret spiller bla. Kuhlaus Ouverture til ”Elverhøj” og Puccinis O Mio Babbino cara fra Gianni Schicchi.

Richard Strauss: Hornkoncert nr 1 i E-dur, Allegro, Andante, Allegro er også med, og her er Ivan Bruunhuus Petersen solist.

Piotr Gasior kommer lige fra Det Ny Teater, hvor han i efteråret 2017 har dirigeret den nye opsætning af ”Annie Get Your Gun” . Piotr Gasior var 2. koncertmester i det nu nedlagte DR Underholdningsorkester og er 1. koncertmester i Chicago Arts Orchestra (USA). For øjeblikket er han i færd med at tage en PHD i Krakow, sideløbende med at han arbejder freelance.

Koncerten indledes med Kuhlaus populære ouverture til ”Elverhøj”, opført første gang i 1828 med bl.a. den senere Fru Heiberg i en af rollerne, i anledning af brylluppet mellem Frederik d. 6.s datter og den senere kong Frederik d.7. ”Elverhøj” fik hurtigt rollen som det danske nationalskuespil og er blevet opført omkring 1000 gange. Ikke mindst Kuhlaus iørefaldende musikindslag bidrog til dets popularitet.

Marianne G. Nielsen synger dernæst nogle af operahistoriens mest fortryllende arier. Ved Nytårskoncerten synger Marianne G. Nielsen to arier af Puccini: ”O mio Babbino caro” fra Gianni Schicchi, hvor Lauretta beder sin far om hjælp til at få sin elskede Rinuccio samt ”Qando me ’n vo’” fra La Bohême hvor den livsglade, smukke og udadvendte Musette fortæller sin tidligere elsker, Marcel, at hun nyder, at alle mænd – også Marcel – ser længselsfuldt efter hende, når hun går forbi dem på gaden. H.C.Andersens ”Den Lille Havfrue” er en af inspirationskilderne til den næste arie. Dvoraks opera, Rusalka handler om nymfen Rusalkas ulykkelige kærlighed til en prins. Marianne G. Nielsen synger ”Sang til Månen”, hvor Rusalka beder månen om at fortælle prinsen om hendes kærlighed.

Sidste arie er fra Gounods opera, Romeo et Juliette. Juliette synger den muntre vals: ”Jeg vil leve”, da hun første gang ser Romeo.

Ivan Bruunshuus Petersen(f.1942) fejrer sit mere end 50-årige medlemskab af Gladsaxe Symfoniorkester ved at spille Richard Strauss´ første hornkoncert(1882-83), som han komponerede som 18-årig. Han havde skrevet hornkoncerten til sin far, en af datidens dygtigste hornister, men da den er et af de vanskeligste værker for horn, overlod faderen det til en anden hornist at uropføre den. Ivan Bruunhuus har været medlem af Gladsaxe Symfoniorkester siden han var 23 år og har tidligere været solist i Gladsaxe Symfoniorkester i to af W.A: Mozarts hornkoncerter. Om sit virke som musiker skriver Ivan Bruunshuus selv:

”Jeg synes tit, at musikken er inde i mig. Samtidigt er jeg også inden i musikken, fordi jeg er omgivet af musik. Når den indre og omgivende musik danner en enhed, giver det mig en følelse af at være høj. Det er mig en stor glæde, at jeg i en alder af 75 kan binde an med endnu en solokoncert.”

Indimellem spiller orkestret to valse: den spansk inspirerede ”Valse Espagnole” af Emil Waldteufel, som opnåede stor succes i London, hvor hans musik endda blev opført i Buckingham Palace for dronning Victoria samt Johann Strauss d.y.´s ”Rosen aus dem Süden”, som stadig opføres hyppigt ved Wienerphilharmonikernes nytårskoncert og er blevet brugt i underholdningsindustrien i f.eks. ”Star Trek” og Sophie´s Choice”.

Koncerten slutter af med Edward Elgars festlige march: “Pomp and Circumstance” . Den behøver vist ingen introduktion. Marchen blev uropført i Liverpool i 1901 og var en enorm succes. Et par dage efter blev den opført ved promenadekoncerten i London, og ved alle promenadekoncerter lige siden har marchen været højdepunktet den allersidste aften.