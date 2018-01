Parkeringsafgifter gav en halv million kroner i kassen

Det her syn kan man tit og ofte støde på i Høje Gladsaxe, hvor der er parkeringsforbud. Filosofien med en kommunal parkeringsvagt var at få fjernet de groveste eksempler , der kan gå ud over trafiksikkerheden. Hvis vagten var rigtig emsig kunne det ende med at blive den rene pengemaskine, men det er ikke meningen. Foto: Kaj Bonne.

Politiet skal have cirka 40 procent af ordning der nu skal evalueres

Af Michelle Madsen

Bilen står parkeret oven på de hvide pile på asfalten. Pilene viser, at der er tale om en højresvingsbane.

Bilisten har kørt bilen halvvejs op på cykelstien, for at tage lidt hensyn til folk, der skal svinge til højre. For nu at vise, at bilisten er ekstra hensynsfuld, har han – ulovligt – sat alarmblinket i gang.

Den situation kan ofte opleves på hjørnet af Runebergs Alle og Søborg Hovedgade, når folk skal hæve penge i automaten

Teoretisk kunne de lige smutte om hjørnet og holde på parkeringspladsen på Runebergs Alle.

På den modsatte side af vejen er det in at stille bilen, hvis man lige har et ærinde på apoteket eller i banken. Her kunne få meters kørsel føre til en parkeringsplads på Carl Blochs Alle.

Som Gladsaxe Bladet tidligere har fortalt er der også store problemer i Høje Gladsaxe, hvor den kommunale parkeringsvagt kunne få skrivekrampe, hvis alle forseelser skulle noteres. I Gladsaxe kommune har man nu et overblik over, hvor mange penge der kom i kassen via parkeringsafgifter i 2017.

-Beløbet er på kr. 522.658,42, fortæller Britt Vorgod Pedersen, der er afdelingschef i By.

-Af dette beløb har vi i 2017 afregnet kr. 234.157,55 til Rigspolitiet, som skal have 50 procent af indtægterne fra parkeringsafgifterne.

-Vi vil på trafik- og teknikudvalgets møde i marts fremlægge en dagsorden med en evaluering af parkeringsordningen, som jo hidtil har været et forsøg. Afhængig af evalueringen skal der formentlig i forbindelse med budgetlægningen tages stilling til, om ordningen skal gøres permanent, siger Britt Vorgod Pedersen.