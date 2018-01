Politi tilbage ved start

Københavns Vestegns Politi er ved at være tilbage ved fuld styrke, fordi man ikke længere skal afgive personale til grænsekontrol og terrorberedskab

Af Jan Løfberg

Lokalpolitiet i de 11 kommuner under Københavns Vestegns Politi har længe ligget underdrejet, fordi man har skullet afgive politifolk til bevogtningsopgaver i forbindelse med eftervirkningerne for terrorangrebet i 2015 samt til grænsekontrollen. Faktisk har Københavns Vestegns Politi til disse opgaver afgivet, hvad der svarer til 80 årsværk ud af en samlet bemanding på 550 operative politifolk.

I løbet af 2018 får Københavns Vestegns Politi tilgang af 80 nye politifolk, men da 50-55 personer går på pension eller forlader politiet af andre årsager, ender den samlede tilvækst på 25-30 mand. Den forøgede styrke sættes især ind med patruljering i lokalområderne.

– Terrorberedskabet skal have et vist niveau, og det bliver vi simpelt hen nødt til at prioritere. Herefter har vi så måttet finde ud af, hvad der så er tilbage. Vi har måttet tage mandetimer fra lidt af efterforskningen og fra lokalpolitiet. Med hensyn til det sidste er vi klar over, at vi har en tryghedsskabende opgave. Netop på Vestegnen har vi mange udsatte boligområder, siger politidirektør Kim Christiansen.

Høje Gladsaxe og Værebro hører til blandt de 20-25 boligområder på Vestegnen, som karakteriseres som sub-områder, men ikke ghettoområder.

– Vi er klar over, at vi har trukket på en kredit hos kommunerne. Men vi har stort set fået alle afgivelser tilbage. Derfor er det vores ambition at lave en indsats samme dag, som tingene sker, siger politidirektøren.