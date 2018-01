Politisk spænding af Per Fly i Bibliografen

Theo James, Ben Kingsley mfl. i “Dobbeltspil. Foto: SF Film

Bibliografen viser den danske instruktør fra en helt anden side

Af /

Den danske filminstruktør Per Fly har efterhånden været godt rundt i genrerne. Fra de socialrealistiske nyklassikere ”Bænken”, ”Arven” og ”Drabet” til det erotiske drama ”Kvinden der drømte om en mand” og musikfilmen ”Monica Z”. Nu har han kastet sig ud i en stort anlagt politisk thriller med et internationalt cast og et stort budget.

”Dobbeltspil” fortæller den sande historie om den 24-årige Michael, der får et drømmejob i FNs humanitære hjælpeprogram. Nu er han klar til at kæmpe for en bedre verden, men da han forflyttes til Bagdad, møder han en skummel verden af korruption og svindel for milliarder. Værst af alt: Det virker som om, at Michaels karismatiske chef er indblandet. Michael kastes nu rundt i en hård verden af kyniske diplomater og grådige olielobbyister, og han bliver tvunget til at vælge, om han vil kigge den anden vej eller blive whistleblower og afsløre korruptionen – velvidende, at det vil kunne koste ham både karrieren, kærligheden og måske endda livet.

Filmen er optaget på locations i hele verden, og der er i det hele taget tale om en internationalt og stort anlagt produktion fyldt med samtidsrelevans og en massiv dosis spænding. Hovedrollen som Michael spilles af Theo James, og Oscarvinderen Ben Kingsley spiller Michaels chef. ”Dobbeltspil” har premiere den 18. januar i Bibliografen.