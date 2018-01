Rare penge til syg jazzsangerinde

Der var vild gang i sagerne ved den afsluttende koncert, hvor sangerinden Kira Martini, Denice Gordon og Tricia Boutte var på scenen samtidig. Foto: Kaj Bonne.

Musikerkolleger skaffede ca. 30.000 kr. til Lillian Boutte

Af Niels Rasmussen

De fik ikke en krone for deres ulejlighed og for mange betød det, at de måtte droppe en fridag. Men over 30 jazzmusikere mødte i søndags op på telefonfabrikken og bakkede op om Gladsaxe Jazzklubs støttekoncert til fordel for den amerikanske sangerinde Lilian Boutte.

Hun er nu 68 år og sidder i hjembyen New Orleans ramt af Alzheimers.

Der er ikke mange penge at gøre godt med, så bidraget fra støttekoncerten vil lune.

-Umiddelbart ligner det et beløb på mellem 25.000 og 30.000 kr. og det vil lune, fortæller jazzklubbens formand Ole Kjær. Der var kommet tilhørere fra bl.a. Skanderborg, Odder og Næstved. Frivillige fra klubben brugte 12-13 timer hver på at få det til at hænge sammen. -Det hele sluttede med en forrygende koncert med tre sangerinder og en bunke musikere på scenen. Det hele swingede som aldrig før, lyder det fra Ole Kjær.