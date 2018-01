Sauna – det luner

-

Af Læserbrev

Tak til kultur-, fritids- og idrætsudvalget for genåbning af saunaen på stadion. Det sætter vi stor pris på. Hvis nogen har brug for det, er vi en gruppe brugere som mener der kan findes en besparelse ved at tilpasse styringen på anlægget.



Carsten Stendal

2880 Bagsværd