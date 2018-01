Saunaer genåbnes

Fire saunaer og et dampbad tages i brug midt i januar

På sit møde i går skulle kultur-, fritids- og idrætsudvalget behandle en sag om at genåbne fire af de saunaer og et dampbad, som blev besluttet lukket som del af en besparelse i forbindelse med budget 2017.

Der er tale om to saunaer på Bagsværd Stadion, to saunaer på Gladsaxe Stadion ved badmintonhallerne og et dampbad i omklædningsbygningen på Gladsaxe Stadion. Udgiften til genåbning udgør 65.000 kr. årligt, som skal finansieres inden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets budget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller:

1.at de to saunaer på Bagsværd Stadion (omklædningsrum 1/2 og 3/4) og de to saunaer på Gladsaxe Stadion (omklædningsrum ved badmintonhallerne) samt dampbadet på Gladsaxe Stadion, tribune 1, omklædning 9, genåbnes pr. 15.01.2018,

2.at udgiften på 65.000 kr. årligt finansieres af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget konto ”Fælles formål idræt, særlige anskaffelser, traktor mv.”, og

3.at kontoen ”Fælles formål idræt, særlige anskaffelser, traktor mv.” fra 2018 reduceres med 65.000 kr., der budgetomplaceres til idrætsanlæggenes driftsbudget, og finansieringen indarbejdes i budget 2019-2022.