Skattelettelser går ikke ud over ældreplejen

Af Svar på læserbrev

Doris Andersen, der er 90 år og tidligere sundhedsplejerske, mener, at velfærd på ældreområdet er vigtigere end skattelettelser. Det er jeg fuldstændig enig i.

Regeringen har sammen med KL besluttet, hvor mange penge vi som kommune må bruge på velfærd.

I Gladsaxe er vi så heldige, at vi har en god økonomi. Derfor har vi mulighed for at bruge alt, hvad vi må, på velfærd til borgerne. Det er ikke alle kommuner, der er så heldige. Derfor betyder skattelettelser heller ikke, at vi skærer ned på velfærden.Jeg er også enig i, at tiden er en anden, end dengang hun var sundhedsplejerske. Der er heldigvis rigtig mange, der lever længere end tidligere. Men dermed er der også flere, der må leve længere med skavanker og sygdom og som derfor har behov for hjælp.

I Gladsaxe arbejder vi med udgangspunkt i en forventning om, at vores borgere gerne vil kunne klare sig selv og bestemme over eget liv og ønsker længst muligt.

Derfor er det vigtigt, at vores ældre klarer så meget selv, som de kan, så længe de kan, så de bevarer alle deres færdigheder så længe som muligt. Til gengæld hjælper vi som kommune med det, som borgerne ikke selv kan klare. Så hvis du oplever, at du ikke får den hjælp, som du har brug for i forhold til dine begrænsninger, er du altid velkommen til at kontakte Hjemmeplejen.

Trine Græse

Borgmester