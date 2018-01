Soloulykke på Hillerødmotorovejen mm.

-

Af /

Mandag 1. januar kl. 11.12 mistede en 24-årig mand fra København herredømmet over sin bil i sneglen på Hillerødmotorvejen og påkørte autoværnet, da han skulle tilkøre Motorring 3 i Gladsaxe. Ingen kom alvorligt til skade.

67-årig sigtet for spirituskørsel

Mandag 1. januar kl. 20.40 modtog alarmcentralen en anmeldelse om en mulig spiritusbilist på Hillerødmotorvejen nær Gladsaxe, hvorfor en patrulje kørte af sted for at bringe bilen til en rutinemæssig standsning. Patruljen blev kort tid efter opmærksom på bilen og gav føreren signal om at trække ind til siden. Føreren, en 67-årig mand fra Køge, viste sig at have en for høj promille og blev derfor sigtet og anholdt for spirituskørsel. Manden blev bragt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver, hvor han delvist erkendte sig skyldig.