Stafet i Erhvervsbyen

Allerede før start kom deltagerne hinanden ved under opvarmningen. Foto: Privat.

I Gladsaxe Erhvervsby vil man skabe et attraktivt erhvervskvarter med glade medarbejdere. Derfor blev den første Erhvervsbystafet arrangeret i torsdags

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Erhvervsby skal brandes, så det bliver mere synligt og attraktivt. Men det er ikke nok at brande et erhvervsområde, hvis medarbejderne ikke er glade for og stolte af at arbejde der. For at skabe mere arbejdsglæde blandt de mange medarbejdere i Erhvervsbyen blev det første sociale event derfor søsat i torsdags.

Eventen var en Erhvervsbystafet, hvor over 50 kollegaer fra Erhvervsbyen mødtes for at løbe sammen på tværs af virksomhederne. Det var TEC og Fitness.dk i Tobaksbyen, som stod for eventet sammen med Gladsaxe Erhvervsby. Der deltog blandt andet medarbejdere fra Novo Nordisk, Ferrosan, Infoba, Alfa Laval, Dyrup, Krüger, MT Højgaard og Gladsaxe Kommune.

Stafetholdene bestod af to deltagere. Holdene blev mixet, så deltagerne fik mulighed for at lære de andre kollegaer at kende. Ruten var på fire kilometer startende ud for TEC på Tobaksvejen. Efter løbet trak deltagerne indendørs og fik vafler og varm kakao, og der blev uddelt præmier, som var gavekort til en fællesaktivitet i Fitness.dk for vinderen og en gruppe kollegaer. Stemningen til den første Erhvervsbystafet var rigtig god, og deltagerne var begejstrede for ideen om at mødes på tværs.

Karen Brosbøl Wulf, leder af Gladsaxe Erhvervsby, deltog selv i stafetten. Hun har tidligere fortalt til Gladsaxe Bladet, at de sociale arrangementer kan bidrage til at styrke fællesskabet og samhørigheden i området. De kommende events er sportsbarer, hvor Fitness.dk den første fredag i hver måned inviterer medarbejdere i Erhvervsbyen til bl.a. yoga, crossfit og spinning.

Udover at arrangere sociale events arbejder Gladsaxe Erhvervsby blandt andet med at udvikle og forskønne området, skabe faglige netværk, fælles indkøbsaftaler og ikke mindst arbejdes der sammen med Gladsaxe Kommune på at mindske trængslen i området. Alle virksomheder og interessenter i området er velkommen til at kontakte Karen Brosbøl Wulf.



Det er svært at skabe lys i januarmørket, men der var mange smil under Erhvervsbystafetten i torsdags.

Foto: Privat.