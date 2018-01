Trafikterror

Trafiksituationen svinger næsten hver morgen fra det groteske og farlige til næsten anstændige forhold på Wergelands Alle. Foto: Kaj Bonne.

Færdselsreglerne bøjes voldsomt ved Søborg Skole når eleverne køres i skole

Af Niels Rasmussen

For nogle år siden kæmpede mange forældre en intens kamp for at en del veje kunne komme til at høre under Søborg Skole, når der skulle laves skoledistrikter. Deres børn skulle holdes væk fra ekstra meget trafik.

En del forældre bakker tydeligvis ikke op om sikre forhold, når de om morgenen kommer i biler for at aflevere børnene. Færdselsreglerne bliver i den grad bøjet på Wergelands Alle, hvor der parkeres ulovligt på gadehjørnet ud mod Søborg Hovedgade – selv om man mindst skal holde 10 meter fra hjørnet – og af og til på begge sider af vejen, så der næsten ingenting skal til for at trafikken går i stå.

Der parkeres på handicap-parkeringspladser både på Wergelands Alle og inde på den lille parkeringsplads ved det tidligere Borgernes Hus.

Når bilister skal ud fra den lille plads, foregår det af og til nærmest i blinde, fordi andre bilister spærrer for udsynet.

Faste beboere på Wergelands Alle har det ikke nemt, når de selv skal på arbejde.

Der findes også forældre, der parkerer på Erik Bøghs Alle, på Carl Blochs Alle og på Runebergs Alle i officielle båse og går sammen med børnene hen til skolen –

sådan helt efter reglerne.

Søborg Skole står foran en stor renovering, og så kan

situationen blive endnu mere uholdbar.

Der har også været mange episoder ved Stengård Skole. Men her blev der kørt alt for stærkt. Det kan i hvert fald ikke lade sig gøre ved Søborg Skole.