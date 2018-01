Tricktyveri på Tolstojs Alle

Onsdag 17. januar kl. 13.30 anmeldte en 76-årig kvinde,

at hun havde været udsat for tricktyveri i sit hjem på Tolstojs Allé i Søborg.

Tricktyveriet skete, da kvinden i sin opgang blev opsøgt af en mand, som udgav sig for at komme fra kommunen. Manden sagde, at han skulle ind for at se på kvindens vask, hvorfor de sammen gik ud på hendes toilet. Da kvinden cirka et kvarter efter kom ud fra toilettet, så hun, at nogen havde været inde i lejligheden og gennemrodet hendes stue, og at hun havde fået stjålet et større kontantbeløb samt flere guldsmykker.

Kvinden så ikke, hvem der efterfølgende var kommet ind i lejligheden, men manden, der udgav sig fra at komme fra kommunen, beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 40-45 år, 175-180 cm. høj, almindelig af bygning og iført sort tøj. Manden talte dansk og havde medbragt en taske.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.