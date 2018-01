Unge kan få hjælp

SSP i Gladsaxe klar til at rådgive unge i billeddelingssag

Den landsdækkende sag om deling af seksuelt krænkende materiale af to unge under 18 trækker også sine tråde til Gladsaxe. Her står kommunens SSP samarbejde klar til at hjælpe og rådgive særligt de unge under 18, der er sigtet og deres forældre.

151 – hovedsageligt unge fra København Vestegns Politikreds – er blevet sigtet for at have delt seksuelt krænkende materiale af to unge under 18 år i en landsdækkende sag, hvor over 1000 personer i alt er sigtet. Udover at have voldsomme konsekvenser for ofrene, når sådan materiale deles, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for dem, som deler.

Det er nemlig en overtrædelse af §235, distribution af børneporno, og kendes man skyldig kan det komme til at fremgå af ens børneattest og kan komme til at stå på straffeattesten. Det betyder, at man for eksempel ikke kan få arbejde i en børnehave eller blive fodboldtræner. Det kan også give problemer i forbindelse med indrejse i USA.



Bisidder og bekymringssamtaler

I Gladsaxe står kommunens SSP samarbejde klar til at hjælpe og rådgive særligt de unge under 18, der er sigtet og deres forældre. SSP er et samarbejde mellem skole, Sociale myndigheder og politiet og arbejder for at skabe et positivt børne- og ungemiljø og styrke betingelserne for at børn og unge trives.

I den specifikke sag, hvor 151 er sigtet fra København Vestegns Politikreds, som Gladsaxe hører ind under, stiller de sociale myndigheder med en bisidder i retten i tilfælde, hvor den sigtede er under 18 år. Skyldig eller ej vil SSP samarbejdet efterfølgende koordinere en specifik indsats. Dette kan eksempelvis resultere i en bekymringssamtale, hvor de implicerede familier kan dele og tale om deres bekymringer, få svar på deres spørgsmål og blive henvist til andre instanser for yderligere hjælp og rådgivning til at håndtere situationen.

Forebyggende og oplysende arbejde

SSP arbejder, uafhængigt af denne sag, også med en generel indsats for at forbedre børn og unges liv og færden på digitale medier, fortæller SSP-konsulent i Gladsaxe Kommune Peter Bach Bjerregaard.

– Fra børnene starter i børnehaveklasse, og til de går ud af grundskolen, arbejder vi i SSP for at give dem så gode etiske og moralske retningslinjer i alle livets aspekter som muligt. Her arbejder vi også meget med at bidrage til skolernes i forvejen gode trivselsfremmende aktiviteter – herunder børnenes digitale dannelse. Her har vi fokus på, hvordan man begår sig på digitale medier og forbygger digital mobning. Det sker både gennem lærere, pædagoger, forældre og børnene selv, siger Peter Bach Bjerregaard.

SSP udgiver blandt andet undervisningsmateriale og holder oplæg for lærere, pædagoger, forældre og børn om forskellige problemstillinger om livet på nettet, og hvordan man håndterer og forebygger problemerne.

I forbindelse med den nuværende sag sender SSP gennem skolerne et brev ud til forældre og undervisere med gode råd, anbefalinger og det lovmæssige i forhold til at dele krænkende billeder eller videoer på nettet, og flere skoler har allerede booket oplæg.





Fakta:

Fem gode råd fra Det Kriminalpræventive Råd

Generelt er det ulovligt at dele nøgenbilleder og

sexvideoer af andre, hvis du ikke har fået lov til det.

Fem gode råd:

1) Send eller del aldrig et billede eller en video af andre uden samtykke!

2) Slet det!

3) Stop spredningen!

4) Sig fra!

5) Søg rådgivning!

Læs mere: gladsaxe.dk/ssp