Unge strygere tager på skoleturne

Eleverne fra musikskolen vil spille musik, der kommer godt rundt i det musikalske landskab. Foto: Privat.

Meget blandet repertoire ved små koncerter

Af Michelle Madsen

Mandag 5.februar drager 14 elever fra Gladsaxe Musik- og Billedskole (GMB) afsted på en miniturné på nogle af Gladsaxe kommunes skole.

Tilsammen danner de strygerensemblet ”Eagles”, som er bare ét ud af hele 4 stryger-orkestre på GMB. Ensemblet besøger hhv. Enghavegård skole, Mørkhøj skole og Grønnemose skole, hvilket også er et led i det spirende samarbejde ml. GMB og kommunens skoler.

Specielt Mørkhøj skole har gennem årene været hjemsted for flere enkeltstående projekter med deltagelse af undervisere fra GMB, ligesom der også har været gennemført samarbejder om specielt strygerundervisning. Og lige nu er både Grønnemose og Enghavegård skoler nogle af de skoler, hvorfra der er størst søgning til GMB’s strygerskole.

Således kommer de fleste af ”Eagles” medlemmer også til at spille for deres egne klassekammerater på denne turné.

De tre koncerter kommer til at indeholde alt fra klassisk musik over nyere populærmusik til filmmusikkens perler. De unge musikere i ”Eagles” gør en dyd ud af at fortælle historier og male billeder med musikken – både via selve musikken – men også via diverse lydcollager, som skabes af de traditionelle strygeinstrumenter: Violin, bratsch, cello og kontrabas

. Hele koncerten bliver bundet sammen med fortællinger om musikken og instrumenterne. Og ikke ét nummer bliver fremført på samme måde. Så eleverne på de 3 skoler får helt sikkert nogle gode oplevelser med masser af flot musik.



Koncerterne foregår på:

8.15 -9.15 Grønnemose skole (Atriumsalen)

10.00-11.00 Enghavegård skole (gymnastiksalen)

12.30-13.30 Mørkhøj skole (aulaen)